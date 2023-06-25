MURAT KARASU

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın ablası Neriman Aşgın, 55 yaşında hayatını kaybetti.

Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle hayatını kaybeden Neriman Aşgın, bugün öğle namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze namazına Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla, Hitit Üniversitesi Rektörü Prpf. Dr. Ali Osman Öztürk, önceki dönem Çorum Belediye Başkanları Muzaffer Külcü ile Zeki Gül, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe ve belde belediye başkanları, oda başkanları, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, merhumenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.