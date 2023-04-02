MURAT KARASU

Emekli bankacı merhum Kamil Türk ile Gülseren Türk'ün kızı, Ünal Yem çalışanlarından Adil Kasar'ın eşi, Metehan Kasar ile Merve Kaya'nın annesi, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile meslektaşımız İHA Çorum Muhabiri Muttalip Yalçın'ın teyzesi Nezaket Kasar hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi 3 Nisan Pazartesi günü öğle namazına müteakiben Düvenci Beldesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.