Nisa Kültür Platformu’nden LeMan dergisine tepki:

‘İfade özgürlüğü kisvesi altında

yapılan bu saygısız yaklaşımı kınıyoruz’

Nisa Kültür Platformu, Temmuz ayı toplantısı Deniz Feneri Derneğinin ev sahipliğinde Yasemin Eyvazlı’nın evinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Nisa Kültür Platformu Sözcüsü Fatma Paşaoğlu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın ve sivil toplum kuruluşlarının kadın komisyon başkanları katıldı.

Toplantıyla ilgili açıklama yapan Nisa Kültür Platformu Sözcüsü Fatma Paşaoğlu, şunları söyledi:

“Toplantıda Filistin’de yaşanan soykırım Filistin’de yaşanan soykırıma nasıl dur diyebiliriz, neler yapabiliriz, konunun unutulmasını, kanıksanıp sıradanlaştırılmasını nasıl engelleyebiliriz gibi konular konuşuldu. Her bir STK yaptığı, yapacağı ve yapmayı planladığı eylem politikalarını anlattı, fikir alışverişlerinde bulunuldu. Hep bir araya gelerek daha güçlü daha ses getiren eylemler yapabileceğimizi ve bu konunun gündemden düşmemesini sağlayabileceğimizi konuşuldu.

Böylelikle toplum bilincini artırıp boykotlarda daha etkili ve dalga dalga büyüyerek karşı taraf için daha yıkıcı sonuçlar elde edebileceği görüşüldü.

Bir diğer önemli konumuzda son günlerde sosyal medyada ve kamuoyunda birçok kesim tarafından dini değerlere hakaret ve peygamberleri hedef alan saygısızlık olarak görülen karikatür oldu .

Nisa Kültür Platformu olarak katılım sağlayan tüm STK’larımızla birlikte, ifade özgürlüğü kisvesi altında yapılan bu saygısız yaklaşımı kınıyoruz. Yapılan bu terbiyesizliğin ve hadsizliğin hem vicdan hem de hukuk önünde hesabının verileceğine inancımız tam.” (Haber Merkezi)