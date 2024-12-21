Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla gerçekleştirilen saldırıda ölü sayısı 5'e, yaralı sayısı 205'e yükseldi.

Suudi Arabistanlı saldırganın, İslam karşıtı, aşırı sağcı ve Siyonizm destekçisi olduğu tespit edildi.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletine bağlı Magdeburg kentinde bir aracın Noel pazarındaki kalabalığa daldığı saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Eyalet Başbakanı Reiner Haseloff gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıda can kaybının 5'e, yaralı sayısının 205'e yükseldiğini ifade etti.

Haseloff, olay yerini işaret ederek, "Bu gerçekten korkunç bir anma mekanı olacak. Böyle bir şeyin Almanya'da yaşanabilmesi akılalmaz bir şey" diye konuştu. Acil servislere müdahaleleri için teşekkür ederek hastanelerin "olağanüstü bir iş" çıkardığını söyleyen Haseloff, "Daha fazla can kaybı olmamasını umuyoruz" dedi. Haseloff önümüzdeki günlerde güvenlik konusunda görüşmeler yapılacağını, ancak bugün "yas" tutuklarını belirtti.