Yurt genelinde sıcaklıklar etkisini göstermeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son yaptığı hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar mevsim normallerine iniyor. Bazı illerde ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji 6 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KARADENİZ’DE YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamaya göre; Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları; Pazar gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde düşerek mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı yeni raporda hafta boyunca bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Sağanak yağış beklenen iller arasında, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu, Sakarya.

ÇORUM’DA HAVA

Çorum’da Pazar günü sıcaklık 30/16 derece, Pazartesi günü 23/15 derece, Salı günü 29/9 derece, Çarşamba günü 27/10 derece, Perşembe günü 29/12 derece, Cuma günü 32/15 derece olarak tahmin ediliyor.