Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, yaptığı açıklamada, TBMM’de kabul edilip Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren iklim kanununa tepki gösterdi.

İklim kanununun AB, DSÖ ve BM tarafından hazırlandığını ve bu kurumların Siyonist kuruluşlar olduğunu belirten Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu,

“Bu kanunun ülkemizde uygulanması için, Dünya Bankası ile kredi anlaşmaları yapılmıştır. ABD, Fransa, Rusya, İtalya bu anlaşmadan çekilmişken hükümetin bu ısrarının sebebi nedir? İklim kanununu çeşitli güzellemelerle (temiz enerji, temiz çevre) kamuoyunda algı oluşturulurken, diğer yandan madencilik yapacağız diyerek milletin zeytinliklerine, bağ ve bahçelerine el koymak nasıl bir milliliktir? Sayın Cumhurbaşkanı; tarım yasaklanacak, çiftçi istediği ürünü ekemeyecek, millete yapay et yedirecekler türü safsatalarla iklim kanunu kötülemek çok büyük şuursuzluk örneğidir demiş. Şimdi soruyoruz; tarımda kota uygulaması var mıdır yok mudur?

Çiftçi istediği kadar tütün ve şekerpancarı ekebiliyor mu? Ankara Üniversitesi öncülüğünde yapay et uygulaması başlandı mı, başlandıysa buna neden ihtiyaç duyuldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ‘karbon vergisi almalıyız’ dediği yeni vergi türü, hangi şuurla icat edilmiştir. Tarım, hayvancılık ve sanayimizi teslim alacak olan bu iklim yasası ne yerlidir nede millidir. Bu kanunun meclisten geçmesi için evet oyu kullanan, kanun oylanırken meclise gitmeyen ve kanunun geçmesine sebep olan tüm milletvekilleri büyük bir vebale girmiştir” dedi.



