Çorum’un sevilen simalarından, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Yavuz Uygur, yine aynı partinin Merkez İlçe Kadın Politikaları Başkanı Nurten Büker ile hayatını birleştirdi.

Nurten – Yavuz çiftinin nikah törenleri, Çorum Belediyesi nikah salonunda gerçekleştirildi.

Genç çiftin nikah şahitliğini ise; Serap Bayraktar, Ahu Polat ile İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız yaptı.

Nurten – Yavuz çifti, nikah törenine katılan davetlilere; bu dünyayı birlikte paylaştığımız can dostlarımıza dağıtılmak üzere kedi ve köpek maması hediye etti.

Üzerinde; “Bugün bizim en mutlu günümüz. Minik dostlarımız da unutulmasın istedik. Bu mama, bir patili dosta mutluluk olsun” yazısının bulunduğu kedi ve köpek mamaları, katılımcılara hediye edilirken, genç çiftin davranışı takdirle karşılandı.