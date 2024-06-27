Sungurlu’da Bahçelievler Mahallesinde yapımı hızla devam eden yarı olimpik yüzme havuzunda artık sona gelindi. Son rötuşların yapıldığı havuzun 15 Temmuz’da hizmete açılması planlanıyor.

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu için yüklenici firma tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelindi. İşçiler artık açılış için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Standartlara uygun olarak inşa edilen yüzme havuzu da tamamlanınca merakla beklenen bir tesis daha hizmete girmiş olacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme havuzunun geçici kabulü işlemini başlattı. Havuzun 15 Temmuz’da ilçe gençliğinin hizmetine açmayı hedefliyor.

Spora ve sporcuya verdiği değerlerle her zaman adını duyuran ilçemiz Sungurlu’da spor tesislerine her gün bir yenisi eklendi. Yetiştirdiği sporcular ve güreşçilere yenisini eklemek isteyen Sungurlu’da sporun kalbi Bahçelievler Mahallesinde ki tesislerde atacak.

2017 yılında hizmete giren Şehir Stadyumunun yanına 4’lü soyunma odaları yapılırken, güreş eğitim merkezide hizmete girdi ve güreşçiler antrenmanlara başlamıştı. Şehir stadyumu Sungurlu Belediyespor’un maçlarına ev sahipliği yapıyor ve aynı zamanda bayramlarda da törenler düzenleniyor. Şehir stadyumu gençlerin ve öğrencilerin de boş zamanlarında uğrak yeri oldu. Gençler ve öğrenciler hem maç yapıyor hem de spor yaparak boş vakitlerini değerlendiriyor.

Öte yandan şehir stadyumu için yapılan 4’lü soyunma odaları da geçtiğimiz yıl kullanıma sunuldu. Yine şehir stadyumu yanına yapılan güreş eğitim merkezide faaliyette. Merkezde 2 adet soyunma odası, 1 adet eğitmen odası, teknik hacim ve depo bulunuyor. Bu tesislerde öğrenciler ve gençler spora doyacak.