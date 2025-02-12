Sağlık hizmetlerinin daha erişilebilir ve etkin hale getirilmesi amacıyla Bayat’ta yapılacak olan 6 birimli modern sağlık merkezinin yapımına başlandı. Modern donanımlarla inşa edilecek bu tesis, hem vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlayacak hem de acil durumlarda hızlı müdahale kapasitesini artıracak.

Yeni Mahalle Yavuz Caddesi’nde bulunan eski toplum sağlığı merkezi alanına inşa edilecek olan proje için eski yapının yıkımına başlandı.

3 kattan oluşan ve 1347 m2 kapalı alana sahip olan projede Aile Sağlık Merkezi ile 1. basamak sağlık hizmetlerini koordine eden Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu inşa edilecek.

HALKIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ KOLAYLAŞACAK

Toplum Sağlığı Merkezinde kadınlar için rahim ağzı ve meme kanseri, kadın ve erkeklerde bağırsak kanseri taramaları hizmetleri veriliyor.

Çevre Sağlığı birimince de bölgedeki su numuneleri alınarak su kontrol ve takibini yapılmakta. Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında ise çocukluk çağı ve erişkin aşılamaları, yenidoğanlarda topuk kanı ile taranan hastalıkların takipleri ve işitme tarama programı kapsamında 1. sınıflara işitme tarama testleri Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılıyor.

112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU İLE HIZLI MÜDAHALE

Proje kapsamında yer alan 112 Acil Sağlık İstasyonu ile acil sağlık hizmetlerinin etkinliği artırılacak. Acil vakalara hızlı ulaşımı sağlamak amacıyla stratejik bir konumda inşa edilen istasyon, donanımlı ambulanslar ve sağlık ekipleri ile kesintisiz hizmet verecek. Böylece, özellikle kritik durumlarda zaman kaybının önüne geçilecek ve hayat kurtaran müdahaleler daha hızlı gerçekleştirilebilecek.

Bu proje ile bölgedeki sağlık altyapısı güçlendirilerek, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişimi sağlanacak.

Bu önemli yatırım sayesinde, bölge halkı hem rutin sağlık hizmetlerinden hem de acil sağlık hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde faydalanabilecek.

Yer teslimi yapılan sağlık merkezinin 400 günde tamamlanması planlanıyor.