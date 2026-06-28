Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 4 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kaza, Bayat Mahallesi Yeni Osmancık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sefer Gökçe idaresindeki 06 TKN 89 plakalı otomobil ile O.U. yönetimindeki 06 YKD 13 plakalı Citroen marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve kontrolden çıkan hafif ticari araç takla atarak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Sefer Gökçe, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.