AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ve AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, yaptıkları ortak açıklamada, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka bölgesine Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık Merkezi’nin yapılacağını bildirdi.

Kaya, Ahlatcı ve Alar, 4 Hekimli Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık Merkezi İstasyonunu'nun yapımı için gerekli alt yapı ve proje yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini duyurdular.

‘ÇORUM’UMUZA HAYIRLI OLSUN’

Bu yatırımla bölgedeki sağlık standartlarının yükseltilmesi, acil sağlık hizmetlerinin sağlanması, toplum sağlığının korunması ve iyileştirme adına büyük adım atılmış olacağını ifade eden Kaya, Ahlatcı ve Alar, “Yeni sağlık hizmetimiz Çorumumuza ve bölge halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu ve diğer sağlık hizmetlerinin gerçekleşmesinde her zaman Çorum’a ve Çorumlu hemşehrilerimizden desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu’na ile Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar.