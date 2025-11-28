Sosyal medyada nüfus kağıdında Çorum yazmasından dolayı üzüntü ifadesi ile video çeken şahsın kimliği belli oldu.

Dedesinin yıllar önce Çorum’da görev yapması nedeniyle nüfus kaydını değiştiremediğini söyleyen şahıs, nüfus cüzdanında Çorum yazmasına anlam veremediğini belirterek; "Biz bu nüfusa kayıtlı olduğumuz ili neden değiştiremiyoruz? Ben Çorumluya benziyor muyum?" diyerek devlet yetkililerinden yardım istemişti.

AKTÖR ÇIKTI!

O şahsın aktör Fahrettin Eren Dinler olduğu ortaya çıktı.

Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Gecenin Kraliçesi ve Bir Yusuf Masalı gibi dizilerde rol alan oyuncunun yönetmenlik de yaptığı ortaya çıktı.

Oyuncunun Çorum ile ilgili çektiği video Çorumluları kızdırdı.

Sosyal medyada binlerce kişiye ulaşan videoya Çorumlular sert tepki göstererek, Dinler'in Çorumlu yazan nüfus kağıdının değiştirilmesini istedi.