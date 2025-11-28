Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Çorum Kitap Kültür Günlerine katkı sunan iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve kurum temsilcileri için teşekkür yemeği düzenlendi.

Çorum Belediyesi Yöresel Çorum Mutfağı Restoranı’nda gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, iş insanları ve organizasyona destek veren davetliler katıldı.

Plaket takdimi öncesi konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un kültür ve eğitim alanında bölgenin öncü şehirlerinden biri hâline geldiğini ifade ederek, Kitap Kültür Günleri’nin her yıl daha da büyüdüğünü söyledi.

Organizasyona destek veren iş insanlarına teşekkür eden Başkan Aşgın, “Her geçen yıl daha güçlü, daha zengin bir içerikle bölgenin en kapsamlı kitap fuarını düzenliyoruz. Bu yıl 130’un üzerinde yazar ve 80’i aşkın yayınevini hemşehrilerimizle buluşturduk. Şehrimizin kültür hayatına değer katan bu büyük organizasyonda, siz değerli hayırseverlerimizin desteğiyle 1. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerimize 100 TL’lik kitap alışveriş çeki dağıttık. 10 gün süren fuar boyunca çocuklarımızın kitapla buluşmasını, okudukları yazarlarla tanışmasını, onları dinlemesini sağladık. Mesela öğrencilerimiz, Nurullah Genç’in şiirlerini kendi sesinden dinleme fırsatı buldu; “biz de onun gibi şair olabilir miyiz” diye hayaller kurdular. Bu tablo, fuarımızın şehrimize ve geleceğimiz olan çocuklarımıza kültürel anlamda ne kadar önemli katkılar sunduğunu gösteriyor. Bu tablonun oluşmasında vermiş olduğunuz maddi ve manevi destekleriniz için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da konuşmasında böylesine nitelikli bir kültürel organizasyonun Çorum’a kazandırılmasından dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Program sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından 12. Çorum Kitap Kültür Günleri’ne destek veren iş insanlarına plaket takdimi yapıldı.