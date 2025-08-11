Sungurlu Belediye Başkanı ve Arca Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere'den " O Sene Bu Sene" mesajı 2025-2026 sezonuna Şampiyonluk parolasıyla başlayan ARCA Çorum FK' ya Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'den büyük destek İlçenin dört bir yanı "O Sene Bu Sene" mesajlarıyla donatıldı. Başkan Dere yapmış olduğu paylaşımda; "Büyük ÇorumFK Ailesi, Üçüncü Lig'den başlayan uzun bir maratonla, tırnaklarımızla kazıya kazıya geldiğimiz 1. Lig'de, yeni sezonun ilk maçını Pazar günü evimizde oynayacağız.

Bu güzel şehrin çocukları olarak, kırmızı-siyah renkler uğruna kimi zaman mutluluktan; kimi zaman ise hüzün ile ağladık. Zor günler geçirdik ancak yılmadık. Şehrimizin göz bebeğine hep birlikte sahip çıktık. Onun başarısı için cansiperane mücadele ettik. Bu mücadelenin sonuçlarını 1. Lig'e yükselerek ve bu ligde önemli başarılar elde ederek cümle aleme gösterdik.

Yeni sezon başlamadan önce ARCA Çorum FK'mızın tesislerini ziyaret ettiğimde gördüğüm tek bir şey vardı. Kulüp Başkanımız Oğuzhan ve 2. Başkanımız Baran kardeşlerim de, Yönetim Kurulundaki birbirinden kıymetli arkadaşlarım da, Tahsin Hocamız ve ekibi de, kadromuza kattığımız müthiş yeteneklerle takımımız da tek bir hedef için kenetlenmiş durumda, Şampiyonluk! Hâl böyle olunca bu memleketimize ve kırmızı-siyah renklere aşık bir kardeşiniz olarak büyük bir heyecan ve inançla söylüyorum ki "O sene, Bu sene!" Yine aynı duygularla inanıyorum ki bu yolun sonu Süper Lig! Bu yüzden bu sene tribünleri tıklım tıklım doldurmak hepimiz için bir tercih değil; önemli bir görev niteliğinde. Tüm bu vesilelerle ARCA Çorum FK'mıza Süper Lig yolunda; ayrıca memleketimizin bir diğer gurur kaynağı Sungurlu Belediyespor Kulübümüze ise futbol ve voleybol kulvarlarında şampiyonluk yolunda başarılar temenni ediyorum." İfadelerinde bulundu.