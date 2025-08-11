Çorum Belediyesi Spor ve Gençlik Müdürü Nadir Solak Güreş Federasyonu Lig Kurulunda görevlendirildi. Taha Akgül Başkanlığındaki Yönetim Kurulu yeni sezonda görev yapacak kurulları açıkladı. Nadir Solak Lig Kurulu üyeesi olarak görev yapacak.

Solak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Türkiye Güreş Federasyonu Lig Kurulunda şahsıma Lig Kurulu üyeliği görevi tevdi eden Türkiye Güreş Federasyonunun Kıymetli Başkanı Taha Akgül Başkanımıza çok teşekkür ederim. İnşallah Türk Güreşi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız’ dedi.