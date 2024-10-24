Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Galip Deniz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terörist Abdullah Öcalan ile ilgili sözlerine dair yaptığı açıklamada “Türk milletinin hassas değerlerine sahip çıkması gerektiğini düşündüğümüz kişilerin, utanç ve kızgınlıkla izlediğimiz açıklamalar yapmasını kabul edemiyoruz” dedi.

Yazılı açıklama yapan Galip Deniz, açıklamasında TUSAŞ'ta hayatını kaybeden şehitlere rahmet dileyerek başladı.

‘HUZURUN VE BARIŞIN HAKİM OLMASI EN BÜYÜK DİLEĞİMİZ’

Şehit aileleri ve gaziler olarak ülkede huzurun ve barışın hakim olmasını istediklerini ifade eden Deniz, “Biz şehit aileleri ve gaziler olarak, uluslararası dinamikleri, büyük projeleri ve çok bileşenli denklemleri de göz önünde bulunduruyor, terör örgütünün silah bırakmasını ve bu sebeple örgütün lağvedilmesini istiyoruz. Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir” ifadelerini kullandı.

‘UTANÇ VE KIZGINLIKLA İZLEDİK’

Öcalan’ın meclis çatısı altında konuşturulmasını asla kabul etmediklerini vurgulayan Deniz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Türk Milletinin hassas değerlerine sahip çıkar dediğimiz kişilerin, utanç ve kızgınlıkla izlediğimiz ve hiç bir anlam veremediğimiz açıklamalar yapmasını, biz de acılar içerisinde takip ettik. Sanki Türk ordusu terörle mücadelede başarısız olmuş gibi, eli kanlı terör örgütü lideri, bebek katilinden medet umar şekilde, gazi meclisimiz çatısı altında konuşturulmasını asla kabul etmiyoruz.

‘KUMAR MASASINDAYMIŞ GİBİ EL YÜKSELTMEK DE NE DEMEK?’

Bir sonra ki adımda meclis lokantasında yemek ikram edelim mi diyeceksiniz? Katillere "umut hakkı" tanımaya çalışanlar, babaları ellerinden alınıp, mahrum bırakılan şehit çocuklarının, umutlarını hiç düşünmediniz mi? Ülkemizin ve insanımızın değerlerini düşünmeden, cezaevlerinde terör sevici mahkumlarla el sıkışmak, millet menfaatlerini hiçe sayarak, kumar masasındaymış gibi el yükseltmek de ne demek? Terörle mücadelede en büyük acıları yaşayan şehit aileleri ve gazilerin; tarihi bir fırsat penceresi olarak gördüğümüz açıklamalara, büyük tepki vermesi, bizce kişisel hesaplara kurban etmek değildir. Son yaşadığımız olaylar, şehit ailelerimiz ve gazilerimizin üzerinden de siyaset yapanların inandırıcılıklarını yitirmelerine sebep olmuştur.

‘AFFETMEYECEĞİZ’

Geçmişte olduğu gibi bizlere yaşattıklarınız, bugünde tarihe, kalın harflerle yazılacaktır. Bunu her yerde ve en yüksek sesle haykıracağız. Sizleri yüce Türk Milleti affetmeyecektir. Hele ki bizler asla affetmeyeceğiz.”