Ahlatcı Çorum FK’nın Ümraniyespor maçı galibiyeti sonrası sevinçte ayrı bir mutluluk yaşayan isim vardı.

Eren Karadağ’ın annesi ve kardeşi bu mutluluğa ortak olan isimlerdi.

Geçtiğimiz sezon Çorum FK ile anlaşan ve kiralık olarak forma giyen Eren Karadağ bu sezon başı takımına döndü ve kırmızı siyahlı forma ile başarılı bir sezon geçiriyor.

Eren Karadağ’ın eşi hiç bir maçı kaçırmıyor ve tribünden eşinin en büyük destekçisi.

Ümraniyespor maçında ise oğlunu ilk kez izlemeye gelen iki isim vardı.

Birisi annesi Serpil ve kardeşi Sefa da eşi Selen ile birlikte tribünden maçı izlediler.

90 dakika tüm taraftarlar gibi büyük bir heyecan yaşayan anne Serpil, kardeşi Sefa ve eşi Selen maç sonunda tüm taraftarlarla birlikte galibiyet sevincini yaşadılar.

Eren Karadağ ise maçın bitiminin ardından kendisini ilk kez izlemeye gelen annesinin yanına koşarak maç formasını ona hediye etti.

Anne Serpil ise evladının formasını büyük bir gururla aldı ve öperek onla duyduğu gururu açıkca gösterdi.