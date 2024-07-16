Türkiye’nin öğrenci dostu şehirleri açıklandı.

Üniversite tercihlerinin, üniversitenin bulunduğu şehirle de ilişkili olduğu içgörüsünden yola çıkan ÜNİAR, üniversite öğrencilerine kucak açan şehirlerle ilgili 2024 yılı incelemesini yayımladı.

ÇORUM ÖĞRENCİ DOSTU İLLER ARASINDA YER ALMADI

Yayınlanan rapora göre Çorum, 81 il içinde 53.sırada yer aldı.

Çorum, öğrenci memnuniyetsizliğinin çok yüksek olduğu iller arasında gösterildi.

ÜNİAR'ın her yıl hazırladığı Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri sıralamasına göre, Eskişehir Türkiye'nin en öğrenci dostu üniversite şehri olurken onu sırasıyla Ankara ve Mersin takip etti.

ESKİŞEHİR BAŞI ÇEKİYOR

Araştırmaya göre ortalama 90 puanla öğrenci memnuniyeti açısından ilk sıraya yerleşen Eskişehir, Türkiye'nin en öğrenci dostu şehri oldu.