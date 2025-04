Çorum Eğitimci Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇESİAD) ‘Dilek Balonu’ projesini hayata geçirdi.

Elvan Çelebi İlkokulunda uygulanacak olan proje ile öğrencilerin dilekleri yerine getirilecek.

ÇESİAD’ın bursiyer öğrencileri tarafından yürütülen proje kapsamında ilk olarak Elvan Çelebi İlkokulu öğrencilerinin dilekleri toplandı. 23 Nisan 2025 tarihinde ise öğrencilere hayırseverlerin destekleri ile alınan hediyeler verilecek.

ÇESİAD’ın bursiyer öğrencileri gazetemizi ziyaret ederek ‘Dilek Balonu’ projesine hayırseverlerden destek istediler.

Bursiyer öğrenciler; Saliha Meryem Şahin, Damla Yıldırım ve Mehmet Sarı gazetemizi ziyaret ederek proje hakkında açıklamalarda bulundular.

Projenin amacının, çocukların hayallerine ve dileklerine değer vererek, onların mutlu olmalarını sağlamak ve geleceğe dair umutlarını pekiştirmek olduğunu kaydeden öğrenciler, “Ayrıca, öğrencilerin dileklerini gökyüzüne bırakmaları, hayallerinin gerçekleşmesini umut etmeleri konusunda ilham vermek ve onların bu anlamlı deneyimi yaşarken keyifli anlar geçirmelerini sağlamayı amaçlamaktayız” dediler.

Projenin Elvan Çelebi İlkokulundaki 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda bulunan 175 öğrenciyi kapsadığını ve ilk olarak mart ayında öğrencilerden dilek mektuplarını topladıklarını dile getiren öğrenciler, “Bu dilekler, çocukların kendilerini ifade etmeleri ve umutlarını yazılı olarak dile getirmeleri için çok önemli bir adım oldu. Sonrasında ise çocuklara dileklerini yazdıkları mektuplarla birlikte helyum doldurulmuş balonlar verdik ve hep birlikte bu balonları gökyüzüne bıraktık. Şimdi ise dileklerin gerçekleştirilmesi için maddi destek sağlanması amacıyla çeşitli kampanyalar düzenliyoruz. Bağışçılarla iletişime geçerek gerekli fonları toplamaya çalışıyoruz. Sosyal medya kampanyaları, bağış etkinlikleri ve sponsorluk anlaşmalarıyla çocukların dileklerini yerine getirebilmek için gerekli finansal kaynağı sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandılar.

Mektuplar toplandıktan sonra, her bir dileği tek tek değerlendirip her çocuğun dileğini, en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını kaydeden öğrenciler, “Çocukların isteklerini gerçekleştirmek için toplanan yardımlarla çocukların dilekleri ve beraberinde çeşitli hediyeler temin edilecek. 23 Nisan 2025 tarihinde, üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup, İstanbul'dan Çorum'a gelerek Elvan Çelebi İlkokulu'nu ziyaret edecek. Bu ziyaret sırasında, her çocuğa dileklerinin gerçekleştiği hediyeler takdim edilecek. Ayrıca projenin başından sonuna kadar neler yapıldığını anlatan bir kısa bir tanıtım filmi de hazırlanacak. Bununla beraber çocukların yazmış oldukları mektuplar dergi/kitap haline getirtilecek” şeklinde belirttiler.

Öğrenciler projeye destek için hayırseverlerde çağrıda bulunarak, “Çocukların hayallerinin gerçekleşmesine katkıda bulunarak mutlu olmalarını sağlayabilirsiniz. Projemize katkı veren ve bundan sonra verecek olan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladılar.