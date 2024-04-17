Vakıf 19 Çorumlular Vakfı tarafından düzenlenen 3. Dünya Hitit Günü devam ediyor.

Dünya Hitit Günü kapsamında 4 ve 16 yaş grubundaki 1200 öğrenci atölye çalışmalarına katılarak uygulamalar yaptı. Öğrenciler eğlenceli aktivitelerle Hitit Uygarlığının özelliklerini öğrendi.

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, “Hitit uygarlığını tanıyor yapılan çalışmaları etkinliğe katılan okullar okullarının Web sayfalarında ve sosyal meydanlarında paylaşıyor bu sayede binlerce kişiye ulaşıp Çorum adına çok değerli bir tanıtım faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Bu etkinlikte gönüllü olarak bize destek olan Hititoloji öğrencilerine akademisyen hocalarıma ve sanatçı dostlarıma sonsuz teşekkürler” dedi.