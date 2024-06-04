Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu öğrencileri İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek jandarmanın faaliyetlerini yakından gördüler.

İl Jandarma Komutanlığını gezen Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu öğrencilerine Olay Yeri İnceleme, Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Aracı (HAYDİ), Trafik ve Asayiş timlerince araç ve malzemelerin tanıtımı yapılırken Jandarma Genel Komutanlığının icra ettiği faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler iz takip, uyuşturucu ve bomba arama köpeklerinin gösterilerini büyük bir ilgiyle izledi.

“Tim Jandarma” çizgi filmini izleyen öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

Öğrenciler ayrıca, şehit aileleri ve gazilere destek için kurulan, Türk Silahlı Kuvvetleri Dayanışma Vakfı’na (TSKDV) bağışta bulundular.