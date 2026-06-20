Sungurlu Belediyesi, üniversite sınavına girecek öğrencilerin ulaşımda sorun yaşamamaları amacıyla ücretsiz servis hizmeti sundu.

Belediye tarafından organize edilen uygulama kapsamında, sabahın erken saatlerinde belediye binası önünde toplanan öğrenciler, sınava girecekleri okullara ücretsiz servislerle ulaştırıldı.

Öğrencileri sınav merkezlerine uğurlayan aileler ve belediye görevlileri, adaylara başarı dileklerinde bulundu.

Sungurlu Belediyesi yetkilileri, öğrencilerin sınav sabahı ulaşım konusunda herhangi bir aksaklık yaşamamaları için gerekli planlamaların önceden yapıldığını belirtti.

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Muhabir: Çorum Hakimiyet