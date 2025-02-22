İskilip Azmimilli İlkokulu şehit ailesini ziyaret etti.

Azmimilli İlkokulu öğretmen ve öğrencileri 2004 yılında Siirt'te şehit olan P.Uzm.Çvş. Mikail Kaya'nın eşi Beyhan Kaya'yı evinde ziyaret etti.

Öğrenciler hazırladıkları hediyeleri şehit eşine takdim ettiler. Ziyarette öğrencilerin yazdıkları şiirleri okuması duygu dolu anlar yaşattı. Okul Müdür Salih Yılmaz, “Milli ve manevi değerlerini bilen vatan ve bayrak sevdalısı öğrencileri yetiştirmek birinci arzumuz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehit eşi Beyhan Kaya ise öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.