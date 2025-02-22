Türk Dili Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesinde öğrencilerle buluştu.

Okulun konferans salonunda yapılan programın açış konuşmasını yapan 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Müdürü Erdinç Altun, Türk Dil Kurumu'nun Türk dili ve edebiyatı üzerindeki etkili çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, dilin zenginliği ve doğasının korunmasının önemini vurguladı ve nazik ziyaretlerinden dolayı TDK Başkanı Prof. Dr. Mert’e teşekkür etti.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ise, dil olgusunun hayatımızdaki yeri, önemi ve dilin bizlere kazandırdıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkçe’nin önemine, derinliğine, zenginliğine ve estetiğine vurgu yapan Prof. Dr. Osman Mert, konu ile ilgili ayrıntılı bilgileri dinleyicilerle paylaştı.

Programın sonunda Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Müdürü Erdinç Altun'a Türk Dil Kurumunun eserlerini hediye etti.