Çorum’un Osmancık ilçesinde Deprem Haftası çerçevesinde ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Çorum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) iş birliğinde, öğrencilere afet bilinci aşılamak amacıyla etkinlik düzenlendi. Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde kurulan bilgilendirme standında, temel eğitim öğrencileri deprem gerçeği ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirildi.

Etkinlik kapsamında, öğrencilere depremler hakkında detaylı bilgi verildi. Uzmanlar, deprem anında alınması gereken önlemler, güvenli alanların belirlenmesi ve acil durum çantalarının hazırlanması gibi konularda öğrencilere rehberlik ederken ayrıca deprem kurtarma ekipmanları da tanıtıldı.

Bu ekipmanlar arasında, enkaz altında kalanlara ulaşmak ve güvenli tahliye sağlamak için kullanılan beton kesiciler, hidrolik ayırıcılar, dinleme cihazları, kameralar, kaldırma yastıkları ve koruyucu giysiler yer aldı. Öğrenciler, bu ekipmanların işleyişi hakkında bilgi edinerek, deprem sonrası kurtarma çalışmaları hakkında fikir sahibi oldular.