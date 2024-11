Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, öğretmenlin, insan ruhuna dokunan, geleceğe şekil veren ve toplumu ileriye taşıyan en kutsal mesleklerden biri olduğunu vurguladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan ve tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Solmaz, öğretmenlerin ve eğitim camiasının sorunlarına dikkati çekerek, CHP iktidarında okulların pırıl pırıl olduğu, öğretmenler arasında hiçbir ayrımın yapılmadığı, öğretmen açığının kapatıldığı, taşımalı eğitime son verildiği, köy okullarının yeniden açıldığı ve öğretmenlerin gerçek anlamda emeğinin karşılığını aldığı bir düzeni kuracaklarını bildirdi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” sözüyle öğretmenlere olan inancını her fırsatta dile getirerek, öğretmenlerin bu ülkenin geleceğini aydınlatan en önemli rehberler olduğunu belirttiğini anımsatan Solmaz, “Bugün bizler, Atatürk’ün bu kutlu mirasını yaşatmak için öğretmenlerimizin emeğini her koşulda desteklemek ve değerini yüceltmekle sorumluyuz. Öğretmenlerimizin, gelecek nesillere çağdaş, özgür ve eşit bir Türkiye’yi inşa etme yolundaki gayretleri her türlü övgünün üzerindedir. Onların özverisi, azmi ve sevgisi ile yarınlarımız daha aydınlık olacaktır” ifadesini kullandı.

‘TÜRKİYE'NİN AYDINLIK GELECEĞİNİN MİMARI

ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİDİR’

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, eğitimin bilime dayalı, çağdaş, laik bir eğitim olması gerektiğinin altını çizerek, CHP iktidarında öğretmenlerin hak ettiği değeri alacağını söyledi.

Öğretmenlerin maaş yetersizliğinden dolayı ikinci bir işi yapmak zorunda kaldığını, bu sorunu CHP iktidarında çözüme kavuşturacaklarını, öğretmenlerin emeğinin karşılığını alabileceği bir düzenleme getireceklerini kaydeden Solmaz, “Okullarımızın temizlik ve güvenlik görevlisi eksiği giderilmelidir” diye konuştu.

Solmaz, “Cumhuriyet'in temellerinin birlikte atıldığı öğretmenler, yeniden toplumsal gelişmenin öncüsü olmalıdır” dedi.

Öğretmenlerin sorunları çözülmeden eğitimin sorunlarının da çözülemeyeceğine işaret eden Solmaz, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin mimarı, Cumhuriyet için fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için çalışan öğretmenlerin, karşı karşıya kaldıkları sorunlar nedeniyle Öğretmenler Günü'nü buruk bir şekilde kutladıklarını ifade etti.

Solmaz, “Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyor; Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, büyük bir gayret ve özveriyle, zorluklara göğüs gererek, yılmadan, usanmadan, kararlılıkla ülkemizi, muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için gecesini gündüzüne katan değerli öğretmenlerimizin bu en güzel gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlanmacı eğitim anlayışını benimseyen, ülkemizin çağdaş geleceği için çocuklarımızı ve gençlerimizi büyük bir emek ve gayretle yetiştiren öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" şeklinde kaydetti. (Haber Merkezi)