Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 14 Eylül 2026'da başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde hazırlanan genelgeyi 81 ilin milli eğitim müdürlüğüne gönderdi. Genelgede öne çıkan en dikkat çekici maddelerden biri öğretmenlerin kılık ve kıyafet düzenlemesi oldu. Yeni dönemle birlikte öğretmenlere okulda önlük giyme zorunluluğu getirildi.

MESLEĞİN SAYGINLIĞINA UYGUN HAREKET EDECEKLER

Sosyal medyada zaman zaman tartışma konusu olan ve gündemi meşgul eden öğretmen kıyafetleri başlığına Milli Eğitim Bakanlığı son noktayı koydu. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelgede, eğitim çalışanlarının kılık kıyafetlerinde mesleğin saygınlığına ve temsil sorumluluğuna uygun hareket etmelerinin altı çizildi.

ÖĞRETMENLER ÖNLÜK GİYECEK

81 ile iletilen resmi genelgede kılık ve kıyafet düzenlemesine ilişkin şu talimatlar yer aldı: "Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanları görevlerini yerine getirirken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözetecek; kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket edecek ve önlük giyecek."

UYGULAMAYI MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ TAKİP EDECEK

Genelge kapsamında, 14 Eylül 2026'da başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yapılacak olan Öğretmenler Kurulu toplantılarında konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeler eksiksiz şekilde yürütülecek. Sürecin takibi ise il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından sıkı bir şekilde gerçekleştirilecek. Yayımlanan talimata göre, mevzuata aykırı kılık-kıyafet davranışlarına ve uygulamalara kesinlikle izin verilmeyecek.