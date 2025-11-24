Vali Ali Çalgan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmenlik unvanının verildiği ve Millet Mekteplerinin açıldığı bu özel günde, yarınlarımızın umudu öğrencilerimizi bilgiyle donatan, sabırla yönlendiren ve sevgiyle yetiştiren tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek mesajına başlayan Vali Ali Çalgan, “Öğretmenlerimiz, eğitim dünyamızın temel direkleri ve geleceğimizin en önemli yol göstericileridir. Yıllar boyunca edindikleri bilgi ve deneyimleri canlı tutarak yeni kuşaklara aktaran öğretmenlerimiz, toplumumuzun gelişiminde tarihi bir sorumluluk üstlenmektedir. Öğretmenlik, bilgiyi aktaran bir meslek olmasının yanı sıra, değerlerimizi yaşatan, maneviyatımızı besleyen ve medeniyetimizi şekillendiren kutsal bir görev olarak milletimizin gönlünde daima özel bir yere sahip olmuştur” dedi.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.” veciz sözü, öğretmenlerimizin Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmada üstlendikleri tarihi sorumluluğu ve eğitime vermemiz gereken önemi en güçlü şekilde ifade etmektedir” ifadelerini kullanan Vali Ali Çalgan, “İçinde bulunduğumuz çağ, bilgi çağıdır; bilginin üretildiği ve şekillendiği en önemli merkezler eğitim kurumlarıdır. Bilgiyi geleceğe taşıyan, ona değer katan ve yeni nesillere aktaranlar ise kıymetli öğretmenlerimizdir. Ülkemizin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda; özgür düşünebilen, milli ve manevi değerlerle donanmış, bilgili ve bilinçli nesillerin yetiştirilmesi öğretmenlerimizin en temel sorumluluğudur. Öğretmenlerimizin bu kutlu görevi büyük bir özveriyle yerine getireceklerine olan inancımı içtenlikle ifade ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, görevini yerine getirirken şehit düşen hemşehrimiz Şenay Aybüke Yalçın başta olmak üzere tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Emekliliğe ulaşan öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir yaşam temenni ediyor; ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma yolunda özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.