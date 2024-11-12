Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’dan şehrin duyarsızlığına bir sitem daha.

Yalçın önceki akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çorum FK taraftarlarının Pendik maçına ilgisizliğine dikkat çekerek; ‘Kimse Çorumun nüfusu 550 bin, dünyadaki Çorumluların nüfusu 2,5 milyon demesin inanmam. Hayatımda böyle bir duyarsızlığı en son 7 yaşımda yağmur yağarken okul bahçesinde futbol oynayacağım zaman hiç bir arkadaşımı görmediğim zaman hissettim’ dedi.

Bilet sayısı başkanı doğruluyor

Oğuzhan Yalçın’ın bu sitemini ligde son oynanan Pendikspor maçında satılan bilet sayısı doğruluyor. Kırmızı Siyahlı takımın Pendikspor ile oynadığı maça giriş yapan taraftar sayısı 2955 olarak açıklandı.

Ligde son iki maçını kazanan ve çıkışa final play-off potasına giren Çorum FK’nın Pendikspor ile oynadığı maçta localarda girmesi gereken sayı 282 olmasına karşın giriş yapan taraftar sayısı 242 olrdu. Batı Kapalı Sol tribünde 59 biletli taraftara karşın giriş yapan 48 kiyi olurken Maraton tribününde ise biletli taraftar sayısı 1338 olurken giriş yapan taraftar sayısı ise 1121’de kaldı.

Kale arkasında bilet sahibi 1092 olurken giriş yapan 990 olurken misafir tribünde ise bilet alan 44 taraftarda stada giriş yaptı.

Protokolde akredite edilen 56 isme karşılık sadece 10 kişi giriş yaparken VİP tribününde ise 639 bilet sahibine karşılık 502 taraftar stada girdi.

Toplamda ise 3510 biletli taraftara karşın maça giriş yapan taraftar sayısı 2955 olarak açıklandı.