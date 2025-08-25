Arca Çorum FK'da kulübün hisselerini, ana sponsorlarından BALKAR İnşaat Yönetimi Kurulu Başkanı ve Arca Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Balçık tarafından devralındı.

Bu gelişmenin ardından Başkan Oğuzhan Yalçın'ın kulüpteki görevine devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Yönetimden aldığımız bilgilere göre Başkan Oğuzhan Yalçın, görevine devam edeceği öğrenildi.

2022 yılından bu yana kulübün başkanlığını yürüten Yalçın, Çorum FK'nın marka haline gelmesinde çok büyük emekler sarf etti.

Yalçın, en büyük hedeflerinden biri olan Çorum FK'nın Süper Lig'e çıkması için takımın başında görevine devam edecek.