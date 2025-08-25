Çorum'un İskilip ilçesinde hem ilçenin tarihî mirasına sahip çıkmak hem de sokakları daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturmak için restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Köprübaşı (Hanönü) Camii’nde şadırvan ve tuvalet yenileme çalışmaları sürerken, ilçenin önemli turizm değerlerinden biri olan Kral Kaya Mezarları bölgesinde de sokak yenileme ve cephe iyileştirme projesi titizlikle yürütülüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek kolaylıklar diledi. Başkan Çizikci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Amacımız, İskilip’in tarihine sahip çıkarken memleketimizin sokaklarını daha düzenli ve güzel bir hale getirmek. Camimizin şadırvan ve tuvaletlerini yenilerken, Kral Kaya Mezarları bölgesinde sokaklarımıza estetik bir dokunuş katıyoruz. Sizlerin desteğiyle İskilip’imizi daha yaşanabilir kılmak için durmaksızın çalışacağız.”

Başkan Çizikci, yürütülen projelerin hem İskilip halkının yaşam kalitesini yükselteceğini hem de ilçenin turizm potansiyeline katkı sağlayacağını vurguladı.