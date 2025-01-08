Nakliyeci İbrahim Kestek'in eşi, öğretmen Uğur Kestek, Nilüfer Toprak ve Yasemin Coşkun'un anneleri, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın'ın halası, Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yalçın'ın kardeşi, Burhan Toprak'ın kayınvalidesi Hatice Kestek hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi 9 Ocak Perşembe günü öğle namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Yüksel Basar