Doğu Karadeniz Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanan projeler arasında olan ‘Ceviz Üreticilerinin Desteklenmesi’ projesi kapsamında Oğuzlar Ceviz Üreticileri Birliği’ne ceviz hasat makinesi hibe edildi.

Ceviz hasat makinesinin teslim törenine Oğuzlar İlçe Kaymakamı Muhammed Turan, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, DOKAP Proje Koordinatörleri, Oğuzlar Ceviz Üreticileri Birlik Başkanı Oğuzhan Hantal ve birlik üyeleri katıldı.

Programda Oğuzlar Ceviz Üreticileri Birliği bünyesinde çiftçilere hizmet verecek ceviz hasat makinesinin hayırlı olması temenni edildi.

2020 YILINDA TESCİL EDİLMİŞTİ

Türkiye'deki ceviz üretiminin yaklaşık yüzde 8'inin gerçekleştirildiği Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Oğuzlar Cevizi 2020 yılında Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenmişti.

Birliğe kazandırılan yeni tarım makineleri ile ceviz üreticilerine daha fazla destek sağlanması hedefleniyor.

OĞUZLAR CEVİZİ HAKKINDA

Oğuzlar 77 çeşidinden üretilen ve Oğuzlar ilçesinin simgesi olan Oğuzlar Cevizi, ilçe sınırları içinde 510 metreden 1260 m rakıma kadar değişen yükseltide yetişir. Çok şiddetli soğuklara maruz kalmadığı sürece düzenli olarak meyvesini verir. Oğuzlar Cevizi kendine özel dallanma biçimiyle diğer cevizlerden çok kolay olarak ayırt edilebilir. Ağaç gövdesi gri renkli olup, sık dallı olarak gelişir. Oğuzlar Cevizinde meyvenin dış rengi koyu yeşildir ve meyvenin ucu hafifçe sivri görünümdedir. İç rengi açık sarıdır ve uzun süre bu rengini muhafaza edebilir. Oğuzlar Cevizinin meyveleri eylül sonlarında hasat edilir ve kurutulur. Oğuzlar Cevizinin lezzetli meyvesi, kabuktan bütün olarak kolay ayrıldığından, cevizi kabuktan ayırmak için özel bir alete gerek duyulmaz.