Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilerin hazırlayıp sahneledikleri “Gönülden Dile” isimli şiir dinletisi büyük beğeni topladı.

Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans salonunda yapılan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Sonrasında ise öğrenciler büyük şair, üstad ve ustaların şiirlerini seslendirdiler.

Filistin ve Doğu Türkistan’daki zulümlere de değinilen programda gönül coğrafyamızda yaşananlara dikkat çekildi.

Programın sonunda konuşma yapan İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu, şiir dinletisinin hazırlanmasında görev alan öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, “İnsanların doyması için sadece boğazından bir şeylerin geçmesi gerekmiyor. Kalp ve gönül doygunluğuna da ihtiyaç vardır. Bu doygunluk duygu birikimini coşturan şiirlerle meydana gelmektedir. Programda emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Şiir dinletisi, öğrenci ve öğretmenler ile protokol üyelerinin toplu hatıra fotoğrafı çekinmesiyle sona erdi.