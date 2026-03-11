Çorum Oğuzlar Sosyal Yardımlaşma, Kalkınma ve Kültür Derneği (ÇOYDER) tarafından Ankara’da düzenlenen iftar programı birlik ve beraberlik şölenine dönüştü.

Programda konuşan ÇOYDER Başkanı Orhan Aydın, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Amacımız hemşehrilerimizi bir araya getirerek kültürümüzü yaşatmak ve dayanışmamızı canlı tutmaktır. Bu akşam burada oluşan tablo, Oğuzlarlıların ne kadar güçlü bir bağa sahip olduğunun en güzel göstergesidir. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.”

Programın sonunda edilen dualar, gecenin manevi atmosferini daha da anlamlı kıldı. Katılımcılar, böylesine kapsamlı ve anlamlı bir organizasyona imza atan ÇOYDER yönetimine teşekkür ederek, bu tür buluşmaların birlik ve beraberliği güçlendirmesi temennisinde bulundu.