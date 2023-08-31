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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Ağustos Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Amasya Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında, Çorum Valiliği Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Vali Doruk, toplantıda yaptığı konuşmada, toplantıda mali destek uygulamaları, güdümlü proje destekleri, ajansın aylık faaliyetleri, 2022 yılı birim faaliyet taslağı, 2024 yılı çalışma programı konularını görüşeceklerini söyledi.

Bugüne kadar 1200'ün üzerinde projeyi desteklemiş olan OKA’nın yeni fikirlerin filizlenmesi ve daha somut hale getirilmesi için destek programı uygulamalarını takip ettiklerini belirten Vali Yılmaz Doruk, “2023 yılında ilan edilip sözleşmeye bağlanan ya da henüz başvuru ve değerlendirme aşamasındaki destek programlarında

arzu edilen başarı düzeyine ulaşılması için atılacak adımları inşallah bugünkü toplantıda gündeme alacağız. Bu vesileyle bütün bu projelerin belirli bir bütçe disiplini içerisinde, planlanan zaman diliminde ve beklenen sonuçlar elde edilmiş olarak tamamlanması noktasında gerek Ajansın gerekse de proje yararlanıcısı kurum ve kuruluşların yoğun gayret sarf etmesi gerektiğini hatırlatmak isterim” dedi.

OKA Yönetim Kurulu üyeleri olarak, projelerde aksayan noktalarda imkânları gözden geçirerek gereken müdahaleyi her düzeyde yapacaklarını ifade eden Yılmaz Doruk, “Biz biliyoruz ki, bölgemizde kalkınma için refah için daha yapılması gereken çok iş, planlanması, uygulanması ve desteklenmesi gereken çok fikir var. Bugün bu maksatla, yani yeni fikirlerin filizlenmesi ve daha somut hale getirilmesi için elimizdeki imkânları en verimli bir şekilde nasıl kullanabileceğimizi tartışacağız. Bugünkü toplantının ana gündem maddelerinden biri Kalkınma Ajansının 2023 yılı ilk altı ayındaki faaliyetlerin kısa bir değerlendirmesini yaparak 2024 yılı çalışma programına ilişkin önerileri ele almak olacak. Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde Ajansımız eliyle gerçekleştirilmesi planlanan bütün faaliyetlerin, genel çerçevesi Yönetim Kurulumuzda değerlendirilecektir. Alacağımız kararların, şehirlerimizde yatırımların, istihdam imkânlarının önünü açmasını, vatandaşlarımızın hayat standartlarının ve aldıkları hizmetlerin kalitesinin artışına vesile olmasını ve önümüzdeki yıllarda yeni proje fikirlerine ilham vermesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Daha sonra toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

Toplantıya Çorum Valisi Doç Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ile diğer üyeler katıldı.