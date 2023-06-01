FATİH BATTAR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Mayıs ayı yönetim kurulu toplantısı Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan ve OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin katıldı.

Toplantıda TR83 Bölgesi’nde yer alan Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun illerinin turizm ve sanayi projeleri konuşuldu.

Toplantıda bir konuşma yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı; “Malumlarınız olduğu üzere 2022 yılının son günlerinde Turizm İşletmelerinin Modernizasyonu Finansman Desteği Programı ve İhracata Gençlik Aşısı Faizsiz Kredi Desteği Programı’nı kamuoyuna duyurmuştuk. Bu programlar ile desteklenecek projeleri Mart ayında ilan ettik ve geçtiğimiz haftalarda Amasya’da düzenlenen imza töreni ile toplam yatırım büyüklüğü 21,7 milyon TL olan 15 adet projenin uygulama sürecini başlattık.

Destekleyeceğimiz projelerle turizmde hizmet kalitesinin ve çeşitliliğin arttırılmasına, üretimde ihracata odaklanmaya, ürün yerlileştirme ve yeni iş imkânları oluşturulmasına yönelik sonuçlar elde edeceğiz. Ayrıca, ülkemizde kalkınma sjansları açısından da bir ilk olmak üzere sjansımız ve KOSGEB arasındaki bir protokolle toplam 50 milyon TL bütçeli “İmalat Sanayinin Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek Programına kabul edilen projelerin değerlendirme süreci de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Program kapsamında, destek almaya hak kazanan imalat sanayi alanında faaliyet gösteren 87 KOBİ projesinin hayata geçmesiyle birlikte Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan TR83 Bölgesi’nde yaklaşık 193 milyon TL yeni yatırım yapılacaktır.” İfadelerini kullandı

4 İLE 10 MİLYON LİRALIK DESTEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 2023 yılı değerlendirme sürecinin sona erdiğini belirten Masatlı, program ile Amasya, Çorum ve Tokat illerinden 4 proje başarılı bulunduğunu ve toplam 10,02 milyon TL hibe desteği almaya hak kazanıldığını söyledi.

Bölgede sadece Samsun’da uygulanan 2023 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) için projelerin Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’ne sunulduğunu dile getiren Masatlı; “Pek yakın zamanda da güzel haberler almayı bekliyoruz.” dedi

‘BUGÜNE KADAR 1100’ÜN ÜZERİNDE PROJEYİ DESTEKLEDİK’

OKA’nın bugüne kadar 1100’ün üzerinde projeyi desteklediğini belirten Masatlı; “Kalkınma Ajansımızın son 5 aylık dönemde 6 adet teknik destek projesi de dahil olmak üzere, mali destek kararı aldığı proje sayısı toplam 112 olmuştur. Biz biliyoruz ki, bölgemizde kalkınma için, refah için daha yapılması gereken çok iş; planlanması, uygulanması ve desteklenmesi gereken çok fikir vardır. Bugün bu maksatla, yani yeni fikirlerin filizlenmesi ve daha somut hale getirilmesi için çok faydasını gördüğümüz fizibilite programlarını da Yönetim Kurulumuzda gündeme alıp inşallah başvuruya açmış olacağız.

2023 yılı Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Fizibilite Desteği Programı ile Katma Değerli Üretim ve İhracat Fizibilite Desteği Programı 1 Haziran 2023 tarihi itibarıyla başvuruya açılacaktır. Dileğimiz destekleyeceğimiz projelerle hazırlanacak fizibilite raporları şehirlerimizde yeni yatırımların ilk adımı olsun.” diye konuştu

Toplantıda daha sonra Mayıs ayı gündeminde yer alan konular görüşülerek karara bağlandı.