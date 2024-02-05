Gazetemizi ziyaret eden Oktay Yalçın, Karakeçili Mahallesi Muhtarlığına aday olduğunu açıklayarak hizmet yarışında ‘bende varım’ dedi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Oktay Yalçın, teveccüh edilip seçilirse mahalle halkı ile istişare ederek, kurumlarla mahalle sakinleri arasında köprü vazifesi görerek elinden geleni yapacağını söyledi.

MAHALLELİDEN DESTEK İSTEDİ

Mevcut muhtar Mehmet Aydın’a da hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yalçın, bayrağı teslim alıp daha da güzel hizmetler yapmak amacında olduğunu ifade ederek, Karakeçili Mahallesi seçmeninden destek istedi.