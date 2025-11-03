Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde bulunan bakkal ve büfelerde öğrencilerin sağlığını korumak amacıyla denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde; son kullanma tarihi geçmiş ürünler, fiyat etiketleri, hijyen koşulları ve öğrencilere satışı yasak olan zararlı materyaller titizlikle kontrol edildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde faaliyet gösteren bakkal, büfe ve marketlere yönelik ani denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek unsurları ortadan kaldırmayı amaçlayan denetimlerde, raflardaki ürünler tek tek incelendi.

Denetimlerde özellikle öğrenciler tarafından yoğun olarak tüketilen gıda maddelerinin son kullanma tarihleri dikkatle kontrol edildi.

Ayrıca ürünlerin fiyat etiketlerinin bulunup bulunmadığı, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki tutarlılık ve genel hijyen koşulları da denetlendi.

Denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün bulundurduğu tespit edilen bir işyeri hakkında tutanak tutuldu ve gerekli yasal işlem yapılmak üzere Belediye Encümenine sevk edildi.

“Zararlı Oyuncak Satışına Geçit Yok”

Zabıta ekipleri, gıda denetimlerinin yanı sıra okulların çevresinde öğrencilere yönelik zararlı alışkanlıkları özendirebilecek veya fiziksel tehlike oluşturabilecek materyallerin satışına da müdahale etti.

İşyeri sahiplerine yapılan uyarılarda; oyuncak tabanca, maytap, kesici ve delici aletler gibi ürünlerin satışının kesinlikle yasak olduğu hatırlatıldı.

Bu tür ürünlerin satışının tespiti halinde ağır yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.