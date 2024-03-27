Çorum takım sporlarında özellikle son yıllarda ülkemizin yükselen branşı Voleybol’da şampiyonluklara çok alışkın değil.

Hele okul sporlarında çok daha uzak. Son olarak Merdan Özkeçeli yönetiminde Dumlupınar Ortaokulu yıllar önce kazandığı şampiyonluğu zor hatırlıyorum.

Çorum Belediyespor voleybolda 1. ligde verdiği büyük mücadelenin ardından küçülmeye gitti ve lige katılmadı. Bu dönemde kulüp bünyesinde alt yapı çalışmaları kulüpte forma giyen Hasan Serhat Erdoğan gözetiminde başlatıldı.

Bu kapsamda okullardaki başarılı sporcular kulüp alt yapısında toplandı ve aynı okulda birleştirilerek Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nda toplandı. Burda Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Demir ile birlikte kulüplerde Midi okullarda ise yıldızlar kategorisinde mücadele etmeye başladılar.

Üç yıldır aynı takım kulüpler ve okullarda birlikte mücadele ediyorlar. Geçtiğimiz yıl yarı final grubunda çapraz maçında şanssız bir mağlubiyet alarak finali kaçıran takım bu sezon aynı hatayı yapmadı.

İl birinciliğinde üç maçı kazanarak gittiği grup birinciliğinde üç maçından da galibiyet ile ayrılarak yarı finale yükseldi.

Tokat’ta yapılan yarı final grubunda da grupta üç maçını kazanarak çıktığı çapraz maçınıda kazandı ve Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandı.

Sivas’ta Ankara’da Halkbank alt yapısı olan okulda dahil beş tane zorlu maçı kazanarak Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı.

Hasan Serhat Erdoğan’ın Çorum Belediyespor alt yapısında göreve başladıktan sonra hazırladığı on yıllı proje doğrultusunda yaptığı çalışma sonucunda kazanılan bu başarı Çorum voleybolüne yeni yetenekleri kazandırmak adına son derece önemli.

Türkiye Şampiyonu olan Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nun kadrosundaki üç isim şimdiden milli takımın yakın takibine girdi.

Bu çalışmalar devam etmesi halinde Çorum voleybolü önümüzdeki yıllarda daha büyük başarılara imza atacaktır.

Tabiki bunda en büyük etken ise çocukları sadece okulda 4-5 maçla tamamlamak yerine kulüp iş birliği yapılarak maç sayısını çok daha artırmak.

Kazanılan bu Türkiye Şampiyonluğunda emeği olan herkesi tebrik ediyorum.

Ancak olayın asıl kahramanları sporcu çocuklarımızı, antrenörleri Hasan Serhat Erdoğan ve Ümit Demir ile onların hep yanında olan Okul Müdürü Aziz Usta’nın emeklerine sağlık.

Tabiki bu arada Çorum Belediyespor yönetiminide bu iş birliğine verdikleri katkı ve destek için ayrıca teşekkür ediyorum.

Darısı nice şampiyonluklara inşallah.