Çorum’da okul müdürü ve okul görevlisini zincirlerle darp ettikten sonra firar eden M.S.D.S. (20)., serbest bırakıldı.

Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda fenalaşan öğrencisi Suad Daed S.’yi ambulans çağırarak hastaneye gönderen okul müdürü Hacı Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, öğrencinin durumu ile ilgili bilgi verdiği velisi Saeed Daeh H. tarafından zincirlerle darp edilmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalısmalar sonucu saklandığı ikamette yakalanan şüpheli dün sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.