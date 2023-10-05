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Okul Sporları 2023-2024 açılış töreni dün yapıldı. Prof. Dr. Hayrettin Karaman Kız Öğrenci Yurdu Konferans Salonu’nda düzenlenen törene İl Mili Eğitim Müdürü Abdullah Kodek,, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva, Gençlik Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız, Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay, Okul Sporları Tertip Kurulu Üyeleri ve beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Karşının okunması ile başlayan törende ilk olarak geçen yıl yapılan okul spor faaliyetlerinden görüntülerin olduğu slayt gösterimi yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ile Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’in açılış konuşmalarını yaptılar.

Törende daha sonra geçen yıl yapılan Okul Sporları faaliyetlerindeTürkiye Şampiyonalarında ilk dört sırada yer alan beden eğitimi öğretmeni ve antrenörlere plaketleri verildi. Milli Eğitim Müdürü Kodak ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ın Vali’nin toplantısına katılmak için ayrılmasının ardından ise Beden Eğitimi Öğretmeni ve Tertip Kurulu üyeleri geçen yılın değerlendirmesini yaparken bu sezon yapılacak uygulamalar hakkında soru cevap bölümü ile toplantı sona erdi.