Çorum'da bir okulun deposuna giren fareyi çıkartma çalışmaları, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Kent merkezindeki bir okulun depo bölümüne giren farenin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Farenin içine girdiği dolap, öğretmenlerce okulun bahçesine çıkarıldı.
Bahçede dolabın kapağını açan öğretmenler, farenin bir anda sıçramasıyla kaçıştı.
Kaçmaya çalışan fare, öğretmenler tarafından süpürgeyle yakalandı.
Farenin yakalanması sırasında yaşananlar, okulun güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
Editör: Anadolu Ajansı