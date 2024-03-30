Okul Sporları Okçuluk İl birinciliği Osmancık’ta yapıldı.

Osmancık Okçuluk sahasında yapılan il birinciliğinde gençler, yıldızlar minikler kız erkek kategorilerinde toplam 64 sporcunun mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye girenlere madalyaları verilirken birinci olanlar ilimizi temsil etmeye hak kazandılar.

Genç Bayanlar Makaralı Yay’da Ömer Derindere Fen Lisesi’nden Sündüs Sude Tak 225 puanla birinci olurken aynı okuldan Berru Gezer 90 puanla ikinci 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi’nden Sümeyye Al ise aynı puanla üçüncü oldu.

Makaralı Yay Genç erkeklerde ise tek başına yarışan Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nden Ufuk Genç 242 puanla birinci oldu.

Genç Bayanlar Klasik Yay kategorisinde Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi’nden Rabia Demirkan 389 puanla birinci Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nden Sena Uslu 302 puanla ikinci Mehmetçik Anadolu Lisesi’nden Nuray Demir 254 puanla üçüncü Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi’nden Evsanur Kaplan 229 puanla dördüncü oldu.

Genç Erkekler Klasik Yay’da ilk üç sırayı Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri aldı.

Mahmut Yusuf Çakıcı 463 puanla birinci olurken Emir Osman Aydoğmuş 390 puanla ikinci Ahmet Sefa Çetin 327 puanla üçüncü olurken Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Oğuzhan Yavuz Güngör ise 305 puanla dördüncü oldu.

Klasik Yay Yıldız Bayanlarda Ahmet Tevfik İleri Ortokulu’ndan Elif Pınar Erkoç 463 puanla birinci Osmancık Tevfik İleri Ortaokulundan Zeynep Uslu 275 puanla ikinci Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan Vahide İrem Köken 188 puanla üçüncü Osmancık Tevfik İleri Ortaokulundan Melek Raha Kişi 147 puanla dördüncü oldu.

Klasik Yay Yıldız Erkeklerde Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan Ömer Eymen Ünlü 441 puanla birinci Bayat Hasan Çelebi Ortaokulundan Ali Ada 40 puanla ikinci Bayat Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan Yusuğ Buğra Ünlü ise 38 puanla üçüncü oldu.

Klasik Yay Minik Bayanlarda Osmancık İnönü Zaferi İlkoıkulundan Zeynep Duru Aydın 192 puanla birinci Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulundan Duru Taş 191 puanla ikinci TokiŞehit Şükrü Ozyol Ortaokulundan Zehra Defne Demirel 116 puanla üçüncü aynı okuldan Sudenaz Gorkmaz 73 puanla dördüncü oldu.

Klasik Yay Mini erkeklerde Osmancık Akşemsettin İlköğretim okulundan Tuğra Sıçak 223 puanla birinci aynı okuldan Özgür Deniz Şahin 222 puanla ikinci Bayat Atatürk İlköğretim okulundan Mustafa Berat Alıcı 217 puanla üçüncü Osmancık Akşemsettin İlköğretim okulundan Muhammed Fatih Karakuş 187 puanla dördüncü oldu.

Klasik Yay Küçük Bayanlarda Osmancık Meliha Rıfat Göbel’den Pelin Gamze Şişli 210 puanla birinci Bayat Mehmet Akif Ersoy’dan Hatice Kübra Güngör 132 puanla ikinci Toki Şahit Şükrü Özyol’dan Beyza Çelik 109 puanla üçüncü aynı okuldan Elif Şahin 97 puanla dördüncü oldu.

Klasik Yay Küçük Erkeklerde Özel Çorum Bahçeşehir’den Barlas Yıldırım 98 puanla birinci Osmancık Şehit Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulundan Muhammed Çatal 95 puanla ikinci Bayat Mehmet akif Ersoy Ortaokulundan Muhammet Berat Şahin 88 puanla üçüncü aynı okuldan Yiğitcan Çetin ise 53 puanla dördüncü oldu.