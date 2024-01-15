Liseli Gençler Taekwondo İl birinciliği cumartesi günü Atatürk Spor Salonunda yapıldı.

İl Merkezi ve ilçelerden 23 bayan 17 erkek tohlam 40 sporcunun mücadele ettiği il birinciliği sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:

GENÇ KIZLAR : 42 KG: 1. Nisa Sarılatın (Sungurlu Lisesi), 2. Ecrin Ok (Buhara Lisesi), 3. Zeynep Şahin (İnönü Lisesi), 44 KG: 1. Yağmur Sulutaş (Bahçelievler Mesleki ve Teknik Lisesi), 46 KG: 1. Ayşenur Kırcalı (Çorum Spor Lisesi), 2. Kadriye Çöltek (Mimar Sinan Lisesi), 49 KG, 1. Medine Saçmacı (Spor Lisesi), 2. Kevser İrem Atıcı (Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi), 3. Azra Vural (Başöğretmen Lisesi), 52 KG: 1. Yağmur Kozak (Cumhuriyet Lisesi), 2. Emine Naz Akça ( Mimar Sinan Lisesi), 3. Zeynep Alalı (Sungurlu Lisesi), 55 Kg: 1. Pınar Cengiz (Hayrettin Karaman Kız Anadolu Lisesi), 2. Nihal Zehra Kayaer (Haydar Öztaş Anadolu Lisesi), 3. Sümeyye Nilay Santaş (Buhara Lisesi), 3. Tuğba Çelikbaş (Çorum Lisesi), 59 KG: 1. Zeynep Bahriye Nataş (Haydar Öztaş Anadolu Lisesi), 2. Emine Bardakçı ( Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi, 3. Elif Sude Arar (Fatih Anadolu Lisesi), 63 KG: 1. Zeynep Zümra Çakan (Mehmetçik Anadolu Lisesi), 68 KG: 1. Ravza Afşar (Çorum Fen Lisesi), 2. Aliye Nur Çalışkan (Borsa İstanbul Lisesi), 3. Yüksel Kurşun (Bahçelievler Lisesi)

GENÇ ERKEK : 48 KG: 1. Burak Daşdan (Mehmetçik Anadolu Lisesi), 51 KG: 1. Beytullah Buğra Yetik (Şehir Emin Güler Anadolu Lisesi, 2. Alperen Bilgi (Cumhuriyet Lisesi), 55 KG: 1. Mehmet Emin Dinçer (Spor Lisesi), 2. Mustafa Arda Kabakçı (TOBB Anadolu Lisesi), 3. Mehmet Emin Çenesiz (Mehmetçik Anadolu Lisesi), 59 KG: 1. Yaşar Nuri Kuyumcu (Sınav Koleji), 2.Kuzey Ahmet Doğu (Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Lisesi), 3. Harıth Riyadh (Erol Olçok İmam Hatip Lisesi), 63 KG: 1. Emirhan Öztürk (Hitit Lisesi) 2.Kürşat Ölmez (Başöğretmen Anadolu Lisesi), 3.Mehmethan Döngel (Mehmetçik Anadolu Lisesi), 68 KG: 1. Ayberk Demir (Özel Fen Lisesi), 2.Muhammet Ali Erol (Şehit Emin Güler Anadolu Lisesi), 73 KG: 1. İbrahim Efe Şamlı (Deneyim Koleji), 2. Ali Baran Görgün (Akif Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), +78 KG: 1. Salim Can Demir (Şehit Emin Güler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi).

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle sıkletlerinde dereceye giren sporculara madalya verildi.

Sıkletlerinde birinci olan sporcular Çorum’u gruplarda temsil etmeye hak kazandılar.