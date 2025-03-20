Döviz fiyatlarında ardı ardına yaşanan gelişmeler rekor fiyatlara neden oldu. Dün 10:30 itibariyle dolar kuru 40,58'ye euro ise 44'e ulaştı. Gram altında da tarihi yeni bir zirve olan 4068 lira seviyesi görüldü. Piyasada sert hareketliliğe neden olan döviz fiyatlarının ardından akaryakıt fiyatlarının da yukarı yönlü hareketleneceği öğrenildi.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre; gelecek haftadan itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 65 kuruş, motorinde 1 TL ve benzinde 1,30 TL artış kaydedileceği bildirildi. İndirimlerin tarihi de belli oldu. Buna göre benzinde yeni fiyatlar salı günü, motorinde çarşamba ve otogazda perşembe günü yeni fiyatla satışlar gerçekleşecek.