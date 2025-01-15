Ahlatcı Çorum FK’da bir sezon forma giyen Ologo, İstanbulspor maçı öncesinde eski arkadaşları ile hasret giderdi.

Geçtiğimiz sezon başında İstanbulspor’dan kiralık olarak Çorum FK’ya gelen Ologo bir sezon k kırmızı siyahlı formayı giydi. Önceki akşam oynan maç öncesinde saha içinde eski takım arkadaşları, teknik heyet ve futbolcu arkadaşları ile sohbet eden ve hasret gider Ologo başarılar diledi.

Maça yedek kulübesinde başlayan Ologo 87. dakikada oyuna girdi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları birbirlerini tebrik ederek dostca ayrılılar.