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MUSTAFA BURAK YALÇIN

Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü hemşehrimiz Ömer Bolat, Muğla'ya İl Müdürü olarak atandı.

Daha önce Kars ve Amasya’da Bayındırlık ve İskan Müdürü olan Ömer Bolat, daha sonra Bilecik ve Çanakkale ve son olarakta Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü olarak çalışmıştı.

2020 yılından bu yana Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü olarak çalışan Ömer Bolat'ın Muğla'daki görevine 24 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı öğrenildi.