Ahlatcı Çorum FK ligin sekizinci hafta maçında yarın akşam Alagöz Iğdır FK ile oynayacağı karşılaşmanın provasını dün yaptı. Kırmızı Siyahlı takım çalışma öncesinde teknik heyet ile birlikte Iğdır FK maçını izlediler. Teknik Heyetin bir gün önce izleyerek analiz yaptığı Iğdır FK maçını dün tüm takım ile birlikte bir kez daha izleyen Teknik Direktör Serkan Özbalta futbolculara rakibin artılarını ve eski yönlerini anlattı ve uyarılarda bulundu.

Kırmızı Siyahlı takım görüntülü analiz toplantısının ardından sahaya çıkarak Iğdır FK maçının oyun taktiğini çalıştı. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki taktik çalışmaya tüm futbolcular katıldılar. Isınma hareketleri ile başlayan taktik çalışmasında önce yarı sahada daha sonra ise tam sahada Iğdır FK maçının oyun taktiğini uygulayan Teknik Direktör Serkan Özbalta görüntülü analizdeki söylemlerini sahada uygulamalı olarak gösterdi.

Futbolculardan doksan dakika tam konsantrasyon isteyen Özbalta basit top kaybı yapmamalarını istediği futbolculara çalışma boyunca uyarılarına sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımda futbolcuların Adanaspor galibiyeti nedeni ile düzelen morallerin yerindiği olduğu gözlendi.

Çorum FK Iğdırspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile tamamlayacak.