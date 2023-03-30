HURŞİT BOZKURT

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) milletvekili aday adayı Dr. Selçuk Önce, gazetemizi ziyaret etti.

CHP yönetim kurulu üyesi eşi Safiye Önce ile gazetemize ziyarete gelen Dr. Selçuk Önce, açıklamalarda bulundu.

Kamudaki liyakatsiz atamalar nedeniyle hizmetlerin vatandaşa doğru şekilde ulaştırılamadığını belirten Önce, “İşinin ehli olmayan kişilerin kurum amiri pozisyonuna getirilmesi işin yürütülmesindeki aksaklıklara ve orada çalışanların moral motivasyonunun bozulmasına neden oluyor” dedi.

Bireysel hareket eden siyasetçinin topluma faydalı olamayacağını ifade eden Önce, “Kendi adına söylemde bulunan insan bireysel çalışıyordur. Bireysel hareket eden insan siyaset yapsa da topluma faydalı olamaz. Demokratik kitle örgütlerinde yapabileceğimiz şey çok az. Söylüyorsun ama karşındaki anlamıyor. Beni siyaset yapmaya iten şey budur. Siyasetle bunun karşısında durabilmek. İnsanların derdi için çabalamayanlar, insanların yaşadıkları zorluklar için o dertle ortaklaşmayanlar siyasette de kendi bireysel gelecekleri için yürümeye devam ediyorlar” diye konuştu.